4 % نمو أرباح فنادق المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

رصدت شركة «هوت ستاتس» ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في ربحية الفنادق العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 4%،بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، محققاً بذلك الارتفاع الثاني على التوالي، بعد أن سجل في سبتمبر 2019 ارتفاعاً هائلاً، وهو 10.9%.

وحققت فنادق المنطقة في أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر «العائدات المتولدة عن كل غرفة متاحة»، وهو 0.5%، بالمقارنة مع أكتوبر 2018، كما سجلت الفنادق نمواً 3.5% في نسبة إشغال الغرف في أكتوبر، وأما متوسط سعر الغرفة، فقد سجل تراجعاً بنسبة 4.2% في أكتوبر.