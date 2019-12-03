خام دبي ينتعش ويسجّل 61.97 دولاراً للبرميل

المصدر: سنغافورة- رويترز

قال مصدر بقطاع النفط: إن متوسط السعر المعروض لخام دبي القياسي للشرق الأوسط على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير انتعش في نوفمبر، ليسجل 61.974 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر بعلاوات أو بخصم.

وعدلت «أرامكو» السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس، والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.