منتدى بدبي يستعرض أفضل ممارسات التميز واستراتيجيات ما بعد 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة داتاماتكس الوطنية عقد منتدى 2020، وذلك في يوم 9 ديسمبر بفندق روضة المروج، لمناقشة الإنجازات والنجاحات التي تحققت واستراتيجيات ما بعد 2020.

وقال علي الكمالي، مدير عام داتاماتكس رئيس اللجنة المنظمة، إن المنتدى سيناقش أحدث المنهجيات وممارسات التميز القيادية، وذلك للارتقاء بأداء المؤسسات بعد 2020 وتحقيق المزيد من الإنجازات. وتستهدف مناقشات المنتدى تمكين دول المنطقة ومؤسساتها من تحقيق إضافات نوعية على كافة المستويات، وخاصةً مع ارتفاع معدلات التقدم التقني والإداري التي وضعت المؤسسات أمام تحديات تستدعي إيجاد آليات جديدة تمكنها من إحداث نقلة نوعية في المنظومة المستقبلية للعمل المؤسسي والانضمام لسباق تنافسية الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات الأساسية لبناء مؤسسات عالمية تقود المستقبل.

ويستضيف المنتدى عدداً من الشركاء من المؤسسات الحكومية والأعمال، لعرض أحدث الخدمات الابتكارية، والممارسات المؤسسية الرائدة، وأوضح الكمالي أن المؤسسات أصبحت أكثر حرصاً على مواكبة الاستراتيجيات المعاصرة، وذلك سعياً نحو تعزيز الموقع التنافسي لها على المستوى العالمي. وأوضح أن المنتدى سيسلط الضوء على إنجازات المؤسسات ضمن سباق التميز العالمي.

وأضاف أنه بالتزامن مع المنتدى سيقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم المؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط للتميز 2020، والتي تمكنت من تنفيذ الرؤية الوطنية الاستراتيجية 2020، وتحقيق إنجازات ملموسة في إطار منهجية وخارطة الأهداف الاستراتيجية 2020، وذلك بحضور حشد من القيادات والمسؤولين من المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.