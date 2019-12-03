عبدالله المناعي: اليوم الوطني مناسبة تتجسد فيها معاني الانتماء والولاء

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عبدالله المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات أن اليوم الوطني مناسبة تتجسد فيها معاني الانتماء لأرضنا الغالية والولاء لقيادتنا الرشيدة والفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية، وهو مناسبة نتذكر فيها بكل تقدير آباءنا المؤسسين.

وأضاف: الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدى 48 عاماً الماضية ما كانت لتتحقق لولا العمل الكبير والتضحيات العظيمة التي سطرها الرعيل الأول للاتحاد وسارت على ذات النهج قيادتنا الرشيدة التي اتخذت من الأسس والثوابت التي خطّها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فغدت منهجاً راسخاً وطريقاً مهّد لمستقبل مزدهر ومشرق.