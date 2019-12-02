«جيمس ويلنغتون الدولية» تتفوق بتحدي كأس «ديوا» للأعمال 2019

المصدر: دبي- البيان

تنافس 1200 من طلاب المدارس الثانوية من 60 مدرسة بالدولة في تحدي كأس «ديوا» للأعمال، الذي استضافته جامعة كورتين- دبي. وفاز بالكأس فريق- كارف - المؤلف من 4 طلاب من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية، ليحصدوا جائزة ديوا عن أفضل دراسة حالة تعرض حلاً من الذكاء الاصطناعي للهيئة.

وقالت شيمالا شاه، المشرفة على التدريب والمسؤولة عن البرامج الدراسية للأعمال والاقتصاد في مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية دبي: لقد تفانى فريق- كارف- الذي حاز المركز الأول في مسابقة تحدي كأس ديوا للأعمال في العمل، منذ دراسة الحالة الأولى والأفكار المبتكرة التي قدموها.

ولم يألُ أي عضو بالفريق أي جهد ليفوزوا بالمسابقة وليضعوا أيضاً مثالاً يحتذي به لزملائهم. وتم تنظيم المسابقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا». وجاء فريق أوجوستينز أنجلز من مدرسة سان مارك دبي بفرق بسيط عن الفريق الرابح وحاز علي لقب الوصيف الأول. وتشارك فريقا سينجولاريتي وزينيث وكلاهما من ثانوية الضيافة دبي بلقب الوصيف الثاني.

تضمنت جوائز الفرق الرابحة كأساً وصكوكاً وطنية وتدريباً داخلياً في ديوا وهانتر للأغذية ومنحاً من جامعة كورتين دبي كونها جزءاً من مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية التي توفر منصة لقادة أعمال المستقبل.

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة مؤلفة من دنيال أدكينز، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة التعليم لجامعة كورتين دبي ود. كياثي شيتي، عميد كلية الأعمال والعلوم الإنسانية في جامعة كورتين دبي وصالح إسماعيل منسق البرامج ومحاضر في كلية تقنية المعلومات في جامعة كورتين دبي.