تقاليد إماراتية في احتفال «جيه إيه ذا ريزورت» باليوم الوطني

المصدر: دبي- البيان

وجه منتجع جيه إيه ذا ريزورت دعوة للضيوف للاحتفال باليوم الوطني وتكريم التقاليد الإماراتية مع الكثير من الأجواء والعروض الترفيهية الحية والمأكولات الشهية وسط الطبيعة الخلابة للمنتجع وذلك يوم الاثنين المقبل.

وتفتتح جيه إيه للمنتجعات والفنادق، شركة الضيافة المحلية في الإمارات، بهذه المناسبة «القرية الثقافية الإماراتية»، متيحة للضيوف من العائلات والأصدقاء الانغمار في تجربة ثقافية واستكشاف تراث البلاد الرائع وذلك من الساعة 3 عصراً حتى المساء.

سيتمتع الضيوف من مختلف الجنسيات والأعمار بالعروض الترفيهية، بما في ذلك الموسيقى التقليدية، ورقص العيّالة، والرسم بالحنا، وعروض الرقص الشرقي، وركوب الجمال.