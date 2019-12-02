خبراء: إكسبو يعزز مكانة الإمارات في ابتكارات البناء

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد مشاركون في المعرض الدولي للإسمنت والخرسانة 2019، والذي اختتم في الشارقة مؤخرا، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعزز مكانة الإمارات في مجال ابتكارات البناء. وقالوا إن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في المجال العمراني، حيث تشهد نهضة عمرانية كبيرة.

وقالت منال اللواتي مهندسة مبيعات بشركة هابي، والتي لديها فرعان، أحدهما في دبي والآخر في سلطنة عمان، إن الشركة تصنع المواد المضافة للكونكريت والخرسانة الجاهزة، والتي تتضمن مادة سائلة يتم إلصاقها في الطابوق عن طريق ماكينة رش ألمانية الصنع ومتعددة الألوان تمنع امتصاص المياه، ما يعطي عمراً أكبر للطابوق، كما أنها تمتاز بخواص زخرفية وديناميكية عالية ورخيصة الثمن، ويمكن إضافة الألوان إليها أثناء خلطها معاً، الأمر الذي يغني عن استخدام الدهان في طلاء الجدران، كما أنها مقاومة للأملاح، وأكدت أن الإمارات شهدت تطوراً عمرانياً لافتاً، ما يشجع كل الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء على الاستثمار فيها، خصوصاً وأن الدولة ستستضيف إكسبو 2020، ما يشجع الشركات على الدخول في الأسواق الإماراتية لإنشاء المشاريع العملاقة التي تتواكب مع الحدث العالمي.

فرصة

وقال إبراهيم أبو قديري مدير المبيعات بمصنع «فورم» للبلوك وقوالب الإنترلوك، إنها تعد المرة الأولى التي يشارك فيها المصنع في المعرض، حيث قام بعرض ماكينات لإنتاج الطوب بكل أنواعه، حيث تنتج الماكينة الواحدة 23 ألف قطعة من الحجم الكبير خلال 8 ساعات.

وأوضح أن المعرض شكل فرصة لعرض رؤى الخبراء الألمان في مجال تكنولوجيا البناء وآخر ما توصلت إليه الشركات الألمانية في مجال الاستدامة في البناء من خلال الخرسانة عالية الأداء، والمباني الجاهزة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وشدد على أن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في مجال البناء والتشييد.

وقالت ميرا أبو سعيد من شركة «أمكون»، إن الشركة لها فروع بمنطقة القوز بدبي والحمرية بالشارقة، وتسوق منتجاتها في السوق المحلية وأسواق دول الخليج العربي، مشيرة إلى أن حجم المبيعات نما منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وقريباً سيتم افتتاح خط إنتاج في السعودية، وأشارت إلى أن الإمارات شهدت تطوراً في المجال المعماري، وستشهد مزيداً من الإنشاءات المميزة، خصوصاً مع قرب انطلاق إكسبو 2020 بدبي، التي تعد إحدى المدن المحورية في العالم، وتتمتع ببنية أساسية متميزة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز بين قارات العالم.

وأكدت أن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 يبرز المكانة الرائدة للدولة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية.

ثورة

قال المشاركون إن هناك ثورة في عالم البناء الحديث، خاصة في مجال صناعة الخرسانة والإنترلوك بأحدث الماكينات، التي تقلب المفاهيم المعروفة حالياً في صناعة الأسمنت ومعادلاته، إضافة إلى إنتاج الطابوق الجديد المقاوم للحرارة والصوت.

كما أن من أهم ميزات طرق الإنتاج الجديدة أنها تخفض تكاليف البناء بنسب كبيرة، كما تسرع عملية البناء نتيجة خفتها وسهولة التركيب، إضافة إلى تعدد المقاسات حسب طلب الزبون، وتقليل الأيدي العاملة.