لا شكاوى مع بدء تطبيق توسيع «الانتقائية»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة بوزارة الاقتصاد، أن جميع المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت والبقالة بدأت أمس تطبيق توسيع الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق حتى مساء أمس شكاوى بتأخر التطبيق، وأن عملية التطبيق سارت بشكل طبيعي.

وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة التواصل مع الوزارة في حالة زيادة أي من مراكز البيع أسعار السلع بعد تطبيق الضريبة الانتقائية، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتاجر والمحلات المخالفة.

وأكد إبراهيم عبد الله البحر خبير قطاع تجارة التجزئة، أن الأسواق مشغولة من يومين بتخفيضات اليوم الوطني والتي تجاوزت 50 % على عدد كبير من السلع.

وأكد أن الشركات المنتجة للعصائر والتي ستتأثر بقرار التطبيق لم تبدأ أمس حملات تخفيضات لزيادة المبيعات.

وقال إن المتاجر ستنتظر لمدة أسبوعين لجس نبض المستهلكين وفي حالة تراجع مبيعات العصائر الجاهزة، فإننا سنجد حملات تخفيض كبيرة لتعويض السعر، خاصة أن أسعار العصائر الجاهزة ستكون قريبة جداً من العصائر الطازجة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع مبيعات العصائر الجاهزة.