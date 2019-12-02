بنك دبي الإسلامي يحصد جائزتين من «بانكر ميدل إيست»

المصدر: دبي - البيان

تألق بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، مجدداً في حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي، حيث حصل على جائزتين ضمن واحدة من أبرز الفعاليات التي يشهدها القطاع. وأقيم حفل توزيع الجوائز، أمس، في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

وللعام الخامس على التوالي، فاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي، فضلاً عن جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية. كما جرى تكريم الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي ضمن فئة جائزة التميّز في القيادة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يمثل فوزنا هذا تكريماً للالتزام الذي تعهد به فريقنا بالارتقاء بالبنك ليصبح على ما هو عليه اليوم».