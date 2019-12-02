«الحمرا» تطلق «مهرجان الشتاء للتسوق»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت «الحمرا» إطلاق «مهرجان الشتاء للتسوق» الذي يتيح لجميع سكان رأس الخيمة وزوارها فرصة التمتع بتجربة التسوق والفوز بالعديد من الجوائز المغرية حتى 12 يناير 2020.

ويستمر المهرجان على مدار 45 يوماً في «منار مول» و«الحمرا مول» ويقدم للمتسوقين مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في المول مثل متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه، إضافة إلى العديد من فرص الفوز بالجوائز اليومية.

ويوفر المهرجان الفرصة للفوز بشقة في المجمع السكني «قرية الحمرا»، حيث سيتأهل المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة لدخول السحب والفوز بالجائزة الكبرى.

وسيتم إعلان اسم الفائز في 12 يناير في «الأتريوم المركزي» في «منار مول».