«داوكس» تفتح طريق المستقبل المستدام للبيانات المفتوحة

المصدر: دبي- البيان

أضافت شركة داوكس لتكنولوجيا تبادل البيانات المزيد من القوة إلى نظامها لتكنولوجيا تبادل البيانات المفتوحة. وقامت الشركة بدمج إمكانيات إدارة تبادل البيانات إلى منصتها لتبادل المعلومات، ما من شأنه أن يفتح الطريق للمستقبل المستدام للبيانات المفتوحة ويوفر للمؤسسات والشركات القدرة على إدارة نماذج أعمال تبادل كل من البيانات المفتوحة والمدفوعة والمجانية من خلال نفس المنصة، حيث تتيح هذه الخاصية أعلى درجات التحكم والحوكمة والأمن وإمكانية التتبع لعمليات تبادل البيانات.

والبيانات المفتوحة هي التي يمكن لأي فرد استخدامها وإعادة استخدامها وتوزيعها دون قيد. وتعزيز إمكانيات الاستفادة من البيانات المفتوحة من شأنه أن يمكن أصحاب الشأن من خلق فرص جديدة لتحسين جودة ما يحيط بنا من بيئة وعلى إحداث أثر إيجابي على للمستقبل.