فيصل بن سعود القاسمي: اسم الإمارات يرتفع شامخاً بين دول العالم

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي أن احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ 48 يأتي في ظل العديد من الإنجازات، التي أسهمت في رفع اسم الدولة شامخاً بين أفضل دول العالم في مؤشرات ومجالات التنمية والتفوق والابتكار والريادة.

وقال: في هذا اليوم نتذكر بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين اجتمعت إرادتهم على الوحدة، وعملوا بإخلاص وعزيمة لا تلين لبناء وطن موحد وعزيز، ينعم شعبه بالأمن والازدهار. وأضاف أن القيادة الرشيدة حرصت على تعزيز البنيان وتمكين الإنسان الذي يعتبر أساس التنمية.