الإمارات بوابة العالم إلى أفريقيا

المصدر: دبي البيان

أكد تقرير حديث لمحطة يورو نيوز أن القادة الأفارقة ينظرون إلى الإمارات عامة ودبي خاصة باعتبارها منطلقاً لتنمية اقتصاداتهم، حيث تعمل الإمارات على إحياء واحدة من أقدم طرق التجارة في العالم بعد أن رسخت نفسها بوابة رئيسية في أفريقيا وباعتبارها أيضاً ثاني أكبر مستثمر أجنبي في القارة بعد الصين.

وأوضح إسحاق كواكو فوكو جونيور، المؤسس والمدير العام، لمجموعة بوثو إيمرينج ماركت: «إذا ما نظرنا إلى مبادرة «حزام واحد، طريق واحد»، نجد أن هناك دافعاً كبيراً لحكومة الإمارات والحكومة الصينية والحكومات الأفريقية لربط هذه المناطق الثلاث معاً».

وأوضح التقرير أن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا بلغت حوالي 18 مليار يورو في 2018، تم نقل العديد منها عبر موانئ دبي العالمية، التي تعمل في 7 دول أفريقية.

وتمثل أفريقيا 10% من الإيرادات العالمية لعملاق الموانئ.

وقال التقرير إن الشركات الأفريقية تنجذب إلى دبي، بفضل خبرتها في مجالات مثل البنية التحتية والبناء.