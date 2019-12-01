الإمارات ضمن الـ 10 الكبار بمؤشر «الحزام والطريق»

المصدر: دبي - سيد صالح

واصلت الإمارات الارتفاع على «مؤشر يوروموني لمبادرة الحزام والطريق»، حيث حصلت في التقييم العام عن الربع الثالث على رصيد إجمالي بلغ 110,37 نقاط، حفظ لها مكانها ضمن العشرة الكبار في الأداء الاقتصادي ضمن دول المبادرة، مقارنة بـ109,37 نقاط، في الربع الثاني.

وحصلت الإمارات في تقييم المناخ الاقتصادي على 23,99 نقطة؛ وفي تقييم المناخ الاقتصادي على 25,14 نقطة؛ فيما حصلت على 12,08 نقطة في تقييم البنية الهيكلية للاستثمار.

وتنشر مجلة «يوروموني» البريطانية تحديثاً للمؤشر كل ثلاثة أشهر لرصد الأداء الاقتصادي لعدد 68 دولة، هي الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013.

وأوضحت المجلة أن الإمارات كانت من أكثر الدول الأعضاء في المبادرة تحسناً في أدائها الاقتصادي خلال الفترة التي يغطيها المؤشر. ولم تتغير القيمة المتوقعة من جانب صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في 2019، وهي 427,88 مليار دولار.

ويعتمد المؤشر على المزج بين عدة عوامل تقييمية في رصده للأداء الاقتصادي في دول المبادرة.

ومن أبرز هذه العوامل توقعات النمو الاقتصادي الذي ينشرها صندوق النقد الدولي لمختلف دول العالم بصفة متتابعة، وأيضاً تقييم مناخ الاستثمار في كل دولة.