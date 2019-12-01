«مصدر» تطور مشاريع طاقة شمسية في أرمينيا بـ 320 مليون دولار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن توقيع اتفاقية رسمية مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط في البلاد، وبقيمة استثمارية، تتراوح بين 300 - 320 مليون دولار.

وبحضور أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، وقّع كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إحدى شركات «مبادلة للاستثمار»، وديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، وهي شركة استثمار أجنبي مباشر مملوكة للدولة، على اتفاقية تطوير مشتركة، وذلك خلال حفل خاص أقيم، أمس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي توقيع اتفاقية في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم خلال شهر يوليو الماضي بين «مصدر» وصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، بهدف إنشاء وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة محطات للطاقة المتجددة، والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الثابتة والعائمة ومشاريع طاقة الرياح.

وسيكون المشروع الأول المخطط له، ضمن إطار هذا الاتفاق هو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق الخدمية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط سيجري تنفيذها غرب أرمينيا.أهداف

وأكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها، أمس، مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، بحضور الرئيس أرمين سركيسيان والإدارة العليا في شركة مبادلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس التزام «مصدر» بالمساهمة في تحقيق أهداف أرمينيا في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف الرمحي: «تتمتع أرمينيا باقتصاد سريع النمو وبيئة منفتحة وداعمة للاستثمار، وهو ما مكننا من المضي قدماً في شراكتنا مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا».

عرض تنافسي

من جهته أشاد ديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا بالاتفاقية التي تم توقيعها مع «مصدر»، والتي تعكس التزام الطرفين بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في أرمينيا. وقال: «لقد عملنا كوننا فريقاً واحداً خلال الأشهر القليلة الماضية، ويسرني الإعلان عن أننا قد أرسلنا إلى حكومة أرمينيا عرضاً تنافسياً يحدد التفاصيل المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 400 ميجاواط التي ننوي تنفيذها بالتعاون مع مصدر».

مصادر متجددة

تطمح أرمينيا إلى توليد أكثر من (30%) من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2025، وإنتاج ما يصل إلى 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية. وتنتج أرمينيا حالياً قرابة 2800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المركبة، موزعة بالتساوي بين الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والتوليد الحراري من الغاز الطبيعي المستورد.