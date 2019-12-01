25.5 ألف شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تلقيها 25 ألفاً و567 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة دو خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 11 ألفاً و531 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي مقابل نحو 14 ألفاً و36 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وجرى إغلاق 95.8% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.5% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها.

وبحسب البيانات، فإن 73.1% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 12.5% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.4% منهم حيادياً، بينما أكد 72.8% من عملاء «دو» رضاهم عن الخدمات المقدمة. وفي العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29.06 ألف شكوى كان نصيب شركة «اتصالات» منها 12.56 ألف شكوى مقابل نحو 16.49 ألف شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.