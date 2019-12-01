العلاقات الإماراتية- الفرنسية نموذج يحتذى

المصدر: دبي- بشار باغ

أكد إريك لانكيه، المفوّض العام للجناح الفرنسي المشارك في «إكسبو 2020 دبي» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس)، إن العلاقات بين الإمارات وفرنسا لطالما شكلت نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول، يحتذى به على جميع المستويات وفي المجالات كافة، فقد تأسست هذه العلاقات منذ 1971 على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.

وأضاف «وفي هذه المناسبة، يتقدم فريق العمل المشرف على بناء الجناح الفرنسي المشارك في إكسبو 2020 دبي، بأطيب التحيات وأصدق التهاني لالإمارات حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الإماراتي 48، ونحن على يقين بأن مثل هذه الفعاليات العالمية تسهم في ترسيخ الجذور في الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لما فيه خير الإنسانية جمعاء».

وأكد لانكيه في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن مشاركة فرنسا في إكسبو 2020 دبي الذي يفصلنا أقل من عام عن انطلاقه، يشكل فرصة جديدة وقيّمة، من أجل الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، كما أن هذا الحدث العالمي، الذي يحمل شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» وخصوصاً من خلال موضوعه الفرعي «التنقل»، يشكل فرصة قيّمة لفرنسا من أجل التعبير عن رؤيتها المتعلقة بالتحول البيئي والتكافل من خلال إظهار كيف يمكن أن يكون المناخ والتكافل البيئي على نطاق دولي أداة لتطوير الأعمال عبر طرح حلول ملموسة باستخدام التكنولوجيا الرقمية كمسرع لهذه العملية، ففي حين أن فرنسا ملتزمة بضمان التماسك القوي بين سياساتها الوطنية والدولية، فإن معرض إكسبو 2020 دبي سوف يوفر لها منصة رائدة من أجل الإضاءة على ذلك.

من جهة أخرى، قال لانكيه «إن العمل على إنجاز بناء الجناح الفرنسي يسير بحسب الخطط الموضوعة له، وهو قد استلهم شعاره من الضوء باعتباره رمز النقل وسوف يركز على رؤية فرنسا في الساحة الدولية، ويكون واجهة استثنائية لجعل بلادنا أكثر جاذبية خلال إكسبو دبي 2020».