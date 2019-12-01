خدمات الدفع بلا نقود في «جزيرة ياس» تدريجياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، إن الشركة حالياً تطبق خدمة الدفع بلا نقود في جزيرة ياس، من خلال المدن الترفيهية الثلاث كمرحلة أولية، ومن المقرر تطبيقها في الجزيرة بأكملها تدريجياً.

وأضاف الزعابي رداً على استفسار «البيان الاقتصادي» على هامش افتتاح كلايم نهاية الأسبوع الماضي: «بدأنا التطبيق في المدن الترفيهية الثلاث، ونواصل العمل والمناقشات والدراسات من أجل التطبيق في الجزيرة بأكملها، لمواكبة أحدث التقنيات في الجزيرة ولجعل تجربة الزوار أكثر سلاسة وسهولة».

وقال المهندس محمد الزعابي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، ترحب جزيرة ياس بالزوار لخوض تجربة فريدة وغامرة في مختلف مرافقها الترفيهية، والاستمتاع بعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات بصحبة العائلة والأصدقاء.

" وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب رئيس العمليات التشغيلية لدى «فرح» إكسبيرينسز، إن «كلايم» سيسهم في زيادة أعداد زوار جزيرة ياس خلال السنوات المقبلة.