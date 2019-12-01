«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة الأولى من معرض «المفروشات 360»

المصدر: الشارقة -البيان

يستعد مركز «إكسبو الشارقة» لاستضافة الدورة الأولى من «معرض» المفروشات «360»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2019، ويعد المعرض الحدث الأكثر شمولية في المنطقة كونه يغطي جميع قطاعات صناعة الأثاث والمفروشات، ويشهد مشاركة كبيرة من أهم الشركات والعلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة في صناعة وتصميم الأثاث المنزلي، التي ستعرض مجموعة ضخمة من المنتجات المتطورة والتصميمات الراقية من الأثاث المنزلي.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»: إن مركز «إكسبو الشارقة» استطاع أن يحجز مكانة مهمة على المستوى العالمي في قطاع صناعة المعارض نظراً لنوعية وحجم المعارض التي يستضيفها، ويشكل معرض الأثاث 360، نموذجاً من المعارض الفريدة والمتميزة التي ينظمها «إكسبو الشارقة»، حيث يعتبر هذا المعرض الحدث الأكثر شمولية من نوعه في المنطقة، كونه يغطي جميع قطاعات صناعة الأثاث والمفروشات، مشيراً إلى أن اختيار عنوان «المفروشات 360» لهذا المعرض يجسد هدف المعرض في دورته الافتتاحية من تبنيه نهجاً شمولياً من حيث استهداف العارضين والمستهلكين من خلال العرض والإقبال والشراء.