بدء تطبيق توسيع نطاق الضريبة الانتقائية اليوم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وسيتم أيضاً اعتباراً من اليوم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية، بحيث لا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل)، والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، وذلك بهدف حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، ومنع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.

وعلى سبيل المثال سيكون الحد الأدنى للسعر المعياري لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.

مجتمع صحي

ويأتي تنفيذ القرار الجديد في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، وتسريع وتيرة بناء مجتمع صحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وخلال الشهور الماضية عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على مساعدة الخاضعين للضريبة الانتقائية بموجب القرار الجديد على الامتثال الطوعي، وتوفير الدعم التقني لهم للتسجيل المبكر تجنباً للتأخير والتعرض للمخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية، وقد بذلت الهيئة جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، لإعطاء قطاعات الأعمال المعنية فرصة كافية للتسجيل، فبدأت الهيئة منذ نحو 4 شهور من التنفيذ الإلزامي للقرار بتلقي طلبات تسجيل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وكذلك تلقي طلبات تسجيل هذه السلع بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما قامت الهيئة بالشراكة مع الدوائر الجمركية في كل الإمارات والمختبرات المعتمدة في الدولة بالتنسيق للرقابة على حركة البضائع وسلاسة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالقرار، ومدى الالتزام به.

متطلبات

وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير تفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، والحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقارير التحاليل المخبرية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في الإمارات.

مصادر السكر

و«المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم (148) المتعلقة بـ«السكر»، وأيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم (995) المتعلقة بـ«المُحليات المسموح استخدامها في المواد الغذائية».

التدخين الإلكتروني

بينما «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بالتطبيق تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ، موضحة أنه بموجب القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقاً للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.

خطة شاملة

وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق لقرار مجلس الوزراء الموقر، فأطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً محدثاً للتسجيل للضريبة الانتقائية، يتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية، ودعت الهيئة كل قطاعات الأعمال المعنية لاتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.