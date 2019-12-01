توظيف التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة بالإمارات

المصدر: الشارقة – وام

أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بتجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجهوده البناءة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، والدور المهم الذي يلعبه المجمع في تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات من خلال البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول للاستدامة في المصادر الطبيعية الداعمة لمشاريع التنمية الشاملة.

كما أشاد معاليه برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في نقل وتوطين المعرفة لتمكين العنصر الإماراتي من الانخراط في الاستثمار التكنولوجي ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه لمقر المجمع في الشارقة يرافقه عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، حيث كان في استقباله والوفد المرافق حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع، وتمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق وعدد من المواضيع المتعلقة بأحدث التقنيات الداعمة للقطاع البيئي بشكل عام والزراعي بشكل خاص.

مختبرات

واطلع معالي الوزير والوفد المرافق على المرحلة الأولى من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على مستوى المنطقة، والتي تتخذ من أرض المجمع مركزاً لعملياتها الاختبارية.

وقام معاليه بزيارة ميدانية للموقع اطلع فيها على سير العمل في المشروع، وتابع جانباً من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات، واستمع من القائمين عليه من مشرفي ومسؤولي المجمع إلى آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

كما قام معالي المنصوري بزيارة لموقع العمليات الإنشائية لبناء أول منزل بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع اطلع خلالها على سير العمل في المشروع، واستمع إلى شرح عن آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

وحول هذه الزيارة، قال معالي الوزير إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يُشكل إضافة نوعية لجهود الدولة في تعزيز بيئة علمية متقدمة، وصياغة واقع معرفي جديد يعمل على توظيف الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وبما يساهم في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن جهته أعرب المحمودي عن سعادته وشكره لمعالي الوزير على زيارته لمقر المجمع، مستعرضاً أمامه الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، بالإضافة لنقل وتوطين المعرفة بهدف تمكين العنصر المواطن من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المستقبلة، كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع وخططه المستقبلية.