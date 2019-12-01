«طيران الإمارات» الأكثر أمناً في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلت «طيران الإمارات» في المرتبة الأولى، ضمن أكثر عشرين شركة طيران أمناً في العالم 2019، وضمن تقرير حديث، أصدره موقع «وورلد تشا تشا».

وأبرز الموقع مكانة طيران الإمارات العالمية والخدمات التي تميزت بها على مر العقود، موضحاً أن الشركة صمدت أمام اختبار الزمن على مدار الثلاثين عاماً الماضية، وأصبحت الخدمة التي يجب استخدامها لجميع الأسفار المرتبطة بدبي.

وقال التقرير: إن الشركة توفر لمسافريها راحة البال لأن كل ما يخصها مذهل، بدءاً من الطاقم إلى الطائرات نفسها، حيث تولي عناية خاصة لحالات الطوارئ، ضماناً لسلامة جميع الركاب وكل من يحيط بها، وهي شركة طيران جديرة بأن تكون ضمن أولويات رحلات العمل والإجازات والسفر.

وجاءت السنغافورية في المرتبة 3 وكاثي باسفيك بي المرتبة 4، وخطوط أول نيبون الجوية 5 والاتحاد للطيران 6 وطيران بانكوك 20.