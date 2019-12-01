الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر الربط الذكي العالمي 2019

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الربط الذكي العالمي 2019 الصادر حديثاً عن مؤسسة هواوي العالمية، محتلة المرتبة 23 عالمياً من بين 79 دولة، متفوقة على البرتغال والصين وإيطاليا وماليزيا وهنغاريا وروسيا.

وأورد التقرير نقاط القوة التي تتمتع بها الإمارات في المؤشر الذي صدر بعنوان «تعزيز الربط الذكي بالتعاون الدولي»، حيث قال، إن سوق النطاق العريض في الإمارات يُعد أحد أكثر الأسواق تقدماً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وسجلت الدولة درجات كاملة في مؤشر الألياف إلى المنزل (FTTH) بمعنى توصيل إشارة اتصال عبر الألياف الضوئية من معدات التبديل الخاصة بالمشغل طوال الطريق إلى المنزل أو العمل. وقفزت درجتين عن العام الماضي في تغطية خدمة الجيل الرابع 4،G.

كما تم منح درجات كاملة لانتشار الهواتف الذكية واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة. في ما يتعلق بالعوامل التمكينية عالية التقنية، حدث تحسن في تجربة المستخدم في تحليلات إنترنت الأشياء.

وتطرق التقرير إلى الاقتصاد الرقمي والوسائط الرقمية في الإمارات مشيراً إلى أن الحكومة كانت على الصعيدين الاتحادي والمحلي، نشطة في هذين الحقلين، مع برامج لتشجيع استخدام الكمبيوتر والإنترنت.

وشدد على ضرورة مواصلة الإمارات في ضوء وفرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتفوق على جيرانها ومعظم البلدان في جميع أنحاء العالم، بناء مجموعة من سيناريوهات استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الخدمات السحابية، وتحسين تجربة المستخدم المقابلة.

وبيّن أن نسبة جيدة من الشركات اعتمدت الحلول السحابية. لافتاً إلى ضرورة أن تشجع الإمارات الآن توفير الخدمات السحابية التي تدعم الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

هذا يمكن أن يساعد على بناء المعرفة وفهم الإنترنت بين الجمهور وتحفيز المزيد من الطلب.

عربياً حلت البحرين في المركز 40 وعُمان 42 والسعودية 43 والكويت 46 ومصر 58 والمغرب 61 ولبنان 63 والأردن 46 والجزائر 78. وعالمياً تصدرت الولايات المتحدة المؤشر تلتها سويسرا والسويد وسنغافورة والدنمارك. وجاءت أثيوبيا في المركز الأخير.