اجتماع في المغرب لتعزيز المواصفة القياسية العربية

المصدر: الرباط - البيان

شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الاستشارية العليا للتقييس، والذي استمر ليومين في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة ممثلي أجهزة التقييس العربية، وبتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وترأس الوفد الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات، مثل الاعتراف متعدد الأطراف ببرامج المطابقة الصادرة عن الدول، كذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول حول استخدام المواصفة القياسية العربية كمرجع رئيسي، وتم التوصل إلى مجموعة من الحلول من أجل تعزيز المواصفة القياسية العربية.

وباركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والدول الأعضاء، لدولة الإمارات انضمامها إلى عضوية مجلس أيزو، ضمن المجموعة الثالثة للأعوام 2020-2022، مع تقديم الشكر والتأكيد على استمرارية توحيد مواقف الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي مساع عربية موازية، اختار المشاركون في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الاستشارية العليا للتقييس، شعاراً ليوم التقييس العربي، الذي يصادف 25 مارس سنوياً، على أن يكون الشعار في 2020 «التقييس العربي يدعم اقتصاد الحلال»، إيماناً منهم بأهمية دعم هذه الصناعة لما تشكله من فرص تنموية مهمة لبلدانهم.