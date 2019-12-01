معهد الدراسات المصرفية يحتفل باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حرمي المعهد بالشارقة وأبوظبي.

وحضر جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وأعضاء الهيئة التدريسية إلى حرم المعهد الجديد في الشارقة وفي حرم المعهد بأبوظبي، حيث استمعوا إلى عزف للنشيد الوطني لدولة الإمارات من أداء الفرقة الموسيقية في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، وتابعوا عرض مدرسة الأنصار الدولية الخاصة في حرم المعهد الجديد في الشارقة، كما قدمت فرقة نادي التراث ومدرسة المنارة الخاصة عرضاً في حرم المعهد في أبوظبي، أمام الحضور من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلاب، إلى جانب الضيوف من مجتمع القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقال الجسمي: «يمثل اليوم الوطني فرصة للتأمل في البصيرة الثاقبة للآباء المؤسسين، ودعوة للاحتفاء بالنمو الذي شهدته البلاد على مدار العقود الخمسة الماضية، والاعتزاز بدورنا كجزء من رحلة التطور التي تشهدها دولة الإمارات الفتيّة. وفي إطار التزامنا بتشجيع طلابنا على إظهار مهاراتهم في تقديم العروض، أكدنا دعم الطلبة الموهوبين بإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم مشروعاتهم خلال احتفالاتنا باليوم الوطني».