اتحاد الغرف يبحث آليات تعزيز العلاقات مع الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية

المصدر: دبي- وام

أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أهمية تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية المصرية إلى دولة الإمارات والاستثمار بها، وأعرب عن تطلع اتحاد الغرف لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين، من خلال إقامة المشاريع المشتركة، والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية.

وأشاد بن سالم خلال لقائه وفد الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، برئاسة إبراهيم محمود نائب رئيس الغرفة بالعلاقات الثنائية الطيبة، التي تجمع ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، منوهاً بضرورة تكثيف التعاون المشترك بينهما من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة بمختلف الفعاليات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك.

ورحب بتعزيز آليات التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف والغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية من أجل تنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه استعرض إبراهيم محمود فرص التعاون المشترك بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى رغبة القطاع الخاص المصري خاصة في محافظة الإسماعيلية بتنمية وتطوير العلاقات.