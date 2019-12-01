المنتدى الاقتصادي العالمي: دبي الأولى في اكتشاف المباني المطبوعة

المصدر: إعداد - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن دبي تُعدّ أول مدينة في العالم تكتشف إمكانيات المباني المطبوعة، لكونها أول مدينة تشيّد مبنى مكوناً من طابقين باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

ونشر المنتدى، عبر موقعه الشبكي، تقريراً عن المبنى، وذكر أن القوة البشرية المستخدمة في تشييده تقل 50% عن نظيرتها في المباني التقليدية. علاوة على ذلك، فإن المخلّفات الإنشائية الناتجة عن التشييد تقل 60% عنها في المباني التقليدية، فضلاً عن كون المباني المطبوعة أرخص وأسرع في إنشائها.

وأوضح التقرير أن دبي، ممثلةً في «بلدية دبي»، طبعت المبنى في نفس موقع تشييده، برغم صعوبة الأحوال المناخية ، كما أنها استخدمت في طباعة المبنى مواد محلية تماماً. وأضاف أن المبنى دخل «غينيس»، لكونه أكبر بناية مطبوعة في العالم من حيث المساحة.