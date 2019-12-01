«فوربس»: دبي تمضي قدماً في السياحة المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن دبي تمضي قدماً في طريق تطبيقها لمفهوم السياحة المستدامة. ونشرت المجلة، أمس، تقريراً عن أبرز الاتجاهات السياحية المتوقعة على مستوى العالم في 2020.

ورصد التقرير اتجاهاً متزايداً في عدد من الوجهات السياحية حول العالم صوب السياحة المستدامة خلال العام الجاري، وأكد التقرير أن دبي تعد واحدة من أكثر الوجهات التي تتبنى هذا المفهوم وتطبقه على أرض الواقع.

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يظهر جلياً في كلٍ من الشواطئ والفنادق في دبي، فضلاً عن عدد لا بأس به من المطاعم، حيث بدأت هذه المنشآت بالفعل تتبنى مبادرات السياحة المستدامة على نحو صارم.

فعلى سبيل المثال، بدأ عدد ليس بالقليل من فنادق دبي في التخلص من استخدام الأدوات البلاستيكية بصورة كلية. وتوقع التقرير أن تواصل دبي مسارها في طريق السياحة المستدامة في 2020.