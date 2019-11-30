المراكز التجارية والوجهات الترفيهية تطلق عروض اليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

يحل اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة حاملاً معه البهجة والسرور للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، ولهذا اليوم مكانة عظيمة في القلوب، فقد شهد تلاحم الإمارات السبع لتكون جسداً واحداً يشع بالنهضة والتطور على العالم أجمع.

واحتفالاً بهذه المناسبة الغالية، كشفت العديد من المراكز التجارية والوجهات الترفيهية والمنتجعات والفنادق في الإمارات عن الأنشطة والفعاليات والعروض التي أطلقتها احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نذكر منها:

الفنادق والمنتجعات في دبي

كما تقدم العديد من الفنادق والمنتجعات عروضاً جذّابة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، حيث يقدم فندق "ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل" للمقيمين والزوار خصماً بنسبة 30٪ على أفضل الأسعار المتاحة، وذلك باستخدام رمز UAEND من خلال الحجوزات المباشرة، وحول عروض الفندق قال خوان كارلوس رينا كوماس ، مدير عام فندق "ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل": " بمناسبة عيد اليوم الوطني الـثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا تقديم خصم 30% على أفضل أسعار الغرف المتاحة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر ، كما يمكن للعائلات الاستفادة من الإقامة المجانية للأطفال دون سن 12 عاماً وبالاضافة لخدمة النقل المجانية إلى دبي مارينا ومول الإمارات ودبي مول، ونتطلع إلى استقبال الضيوف خلال إجازة اليوم الوطني، وسوف نستمر في تقديم خدماتنا من فئة الخمس نجوم بأسلوب الفخامة الإنكليزي الراقي"، وأضاف: "كما تتضمن عروض الإقامة في الفندق الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية ووجبة الفطور المجانية واستخدام جميع مرافق الفندق مجاناً، مع السباحة في بركة السباحة والنهر الاصطناعي والشاطئ وممارسة الرياضات المائية، في حين ينشغل الصغار في نادي ديوكسي للأطفال، كما سوف يستفيد الضيوف من تجربة ثلاثة مطاعم عالمية تقدم النكهات الأصيلة والترفيه للضيوف على مستوى عالمي".

وأما فندق حياة بليس دبي جميرا الذي افتتح مؤخراً فيقدم للمقيمين والزوار خصومات مميزة للاحتفال باليوم الوطني، حيث يقدم خصمًا بنسبة 25% على حجوزات الإقامة المباشرة، وذلك ضمن غرفه الأنيقة، وسوف يحظى الضيوف في الفندق بخدمة الواي فاي المجانية، وأجهزة الكمبيوتر العامة الموصولة بخدمة الإنترنت السريعة، ووجبات الفطور المجانية، وباستخدام مركز اللياقة البدنية والمسبح الخارجي، ويتميّز الفندق بموقعه البارز على طول شارع الميناء بالقرب من شارع الجميرا، حيث من المقرر أن تُنظَّم معظم أنشطة اليوم الوطني الإماراتي، وكما تقدم فنادق حياة بليس دبي الرقة، وحياة بليس دبي ساحة بني ياس، وحياة بليس دبي حي الوصل خصم 15 ٪ على الحجوزات المباشرة طوال إجازة العيد الوطني.

ويحتفل مطعم كوباستا بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة مميزة من خلال تقديم أصناف الأطعمة الملونة طبيعياً بألوان علم الإمارات، وذلك من تاريخ 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2019، ويدعو المطعم ضيوفه للاستمتاع بالأجواء الرائعة وسط إطلالة مباشرة مميزة على برج خليفة، ويتميّز المطعم بتقديم أطباق الباستا يومياً بمكوناتها الطازجة، ويستقبل المطعم الضيوف من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 صباحاً، ويقع في سوق المنزل داون تاون دبي ضمن شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

وكما تحتفل فنادق أسكوت المتخصصة بالشقق الفندقية باليوم الوطني، وحول عروضها قال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: " تفخر أسكوت بتواجدها في دولة الإمارات، ولدينا مكتبنا الإقليمي في دبي، ويسعدنا في كل عام مشاركة مشاعر البهجة والسرور مع الشعب الإماراتي العزيز والمقيمين على أرض الإمارات، واحتفالاً بالمناسبة يسرنا إطلاق عروض خاصة ضمن فندق"أسكوت بارك بلايس دبي" و"سيتادينس ميترو سنترال دبي" خلال فترة إجازة العيد الوطني حيث نقدم عرض ’الليلة المجانية‘ ضمن شققنا الفندقية الواسعة التي تناسب العائلات، ويتميز ’أسكوت بارك بلايس دبي‘ الفاخر بموقع مميز يطل على شارع الشيخ زايد، ويحتضن شققاً فندقية فسيحة تتراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم، أما فندق ’سيتادينس ميترو سنترال دبي‘ فيقدم شقق استوديو أو شققاً تضم غرفة نوم واحدة مزودة بكافة وسائل الراحة، ويتميز بموقعه الملائم مقابل محطة مترو "مدينة دبي للإنترنت".

وكما يحتفل فندق ألوفت دبي ساوث الذي يقع ضمن مشروع التطوير الرئيسي لدبي الجنوب، بالقرب من موقع إكسبو 2020 باليوم الوطني للإمارات، وحول ذلك قال أديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة، الشركة المالكة لفندق "ألوفت دبي ساوث": "يقدم الفندق العصري ذو الـ 4 نجوم عرضاً مميزاً على الإقامة بتكلفة تبدأ من 148 درهماً للّيلة الواحدة طيلة فترة إجازة العيد الوطني، وكما يتضمن العرض بوفيه فطور مجاني في مطعم "نوك"، مع إمكانية الترقية بدفع 48 درهماً فقط للاستمتاع بغداء فاخر، وسوف يتمكن المقيمون في الفندق من الاستفادة من تجهيزات علامة ألوفت العالمية في الغرف، واستخدام مركز اللّياقة البدنية الذي يعمل على مدار 24 ساعة ومسبح خارجي، وأربع قاعات اجتماعات "تاكتيك" مجهزة بأحدث المعدات السمعية والبصرية وخدمة الواي فاي المجانية والسريعة".

المراكز التجارية في أبوظبي:

احتفالاً باليوم الوطني وضمن إطار فعاليات أسبوع سباق أبوظبي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أطلقت المراكز التجارية في أبوظبي أجندتها الحافلة بالأنشطة والفعاليات والمعارض والمسابقات طيلة فترة إجازة العيد، فقد أعلنت إدارة ياس مول عن إطلاق حسومات "بلاك آند وايت" الاحتفالية، والتي تبدأ من 28 نوفمبر لغاية 3 ديسمبر 2019 على مدى ستة أيام متزامنة مع إجازة العيد الطويلة، وسوف يكون زوار ياس مول على موعد مع باقة من الأنشطة والفعاليات التي تحفل بالتشويق والبهجة وجوائز قيّمة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية الجوّالة، وسوف يتمكن الجمهور من الاستفادة من حسومات كبيرة في مجموعة واسعة من متاجر ياس مول، وذلك مع فرصة للدخول يومياً في سحب "أنفق واربح" على بطاقات هدايا ياس مول بقيمة 100 ألف درهم، وتزامناً مع المناسبة سوف يتم إضافة تصاميم داخلية خاصة إلى ياس مول مستوحاةٍ من التقاليد الإماراتية.

وخلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر 2019، سوف تزيّن ألوان العلم الوطني الإماراتي جميع أرجاء ياس مول، حيث تضاء بها المجسمات الخارجية التي تجمع بين أشكال الصقور والنباتات، وسوف يستمتع الجمهور بمشاهدة العروض الأدائية المباشرة ذات الطابع الإماراتي الأصيل في "قاعة اللؤلؤة"، بما فيها رقصات "العيالة" الإماراتية التراثية، وعروض فرقة "ليوا" الغنائية.

وتستمر الأجواء الترفيهية مع العروض الجوالة وعروض الشخصيات المتحركة التي تستخدم الإيماءات لتسلية الزوار مرتدية أزياءً رائعة بألوان العلم الإماراتي، ويمكن للراغبين بعيش الأجواء الإماراتية الأصيلة زيارة الركن التراثي الذي يعبّر عن حفاوة الضيافة الإماراتية، حيث يمكن للزوّار الاطّلاع على فنون الخط العربي الأصيلة، والحصول على نقوش الحنّاء، فضلاً عن الاستمتاع بتذوق النكهة الأصلية للقهوة العربية مع التمور الفاخرة، وفي يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 سوف تقدم فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية عرضاً مميزاً في ياس مول، حيث يتم توزيع الأوشحة الاحتفالية والدبابيس والأعلام اليدوية كتذكارات ترسم البسمة على وجوه المتسوّقين.

وأما مول "نيشن تاورز غاليريا" فسوف يستمتع زواره خلال فترة إجازة العيد الوطني بالعديد من الأنشطة والعروض، إلى جانب حضور أول معرض فني للواقع المعزز في المنطقة ، وهو معرض "إيماجن نيشن"، الذي يضم مجموعة من التجارب التفاعلية ويشمل ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، وعروض ثلاثية الأبعاد تبهر الضيوف بأجواءٍ افتراضية من المستقبل، وذلك مجاناً في الطابق الأول في مول "نيشن تاورز غاليريا" من 4 عصراً حتى 10 مساءً.

وقال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة "إنترناشيونال كابيتال تريدينج" المالكة لمول "نيشن تاورز غاليريا": "نحن سعداء لتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة احتفالاً باليوم الوطني، وإن هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، فلدينا غرف الألعاب التفاعلية للأطفال حيث يتسنى للعائلات والأطفال من جميع الأعمار الاستمتاع بالعروض المباشرة، والانتقال بخيالهم إلى عروض محاكاة الفضاء الخارجي ومشاهدة عروض المذنبات والمخلوقات الفضائية"

وأضاف: " اعتباراً من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 2019، ستبهر عروض أضواء الليزر الجمهور، حيث يعيش الزوّار الأجواء الاحتفالية من خلال التقاط صورهم الشخصية مع ألوان العلم الإماراتي، وسوف يجري مول "نيشن تاورز غاليريا" سحب الجائزة الكبرى على سيارتي نيسان باترول 2020، وسوف يحصل المتسوّقون الذي أنفقوا أكثر من 100 درهم إماراتي في أي من متاجر المول ومطاعمه، على فرصة دخول السحب ليتم الاعلان عن فائز واحد كل 30 يوماً اعتباراً من 15 نوفمبر 2019 ولغاية 15 يناير 2020".

وكما يحتفل المركز التجاري العالمي أبوظبي، باستضافة احتفالية "فنون من القلب" اعتباراً من 27 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2019، وتضم الاحتفالية باقة متنوعة من العروض الفنية المباشرة، وحائط رقمي تفاعلي لرسومات الجرافيتي، وفعاليات ترفيهية متواصلة مستوحاة من الطابع الإماراتي المحلي، حيث تستضيف ردهة الاحتفالية في المركز التجاري العالمي أبوظبي فنانين إماراتيين موهوبين سيتعاونون معاً لرسم لوحات مستوحاة من روح اليوم الوطني، وتضم قائمة الفنانين الإماراتيين المشاركين بالعرض ريم المزروعي، وحصة المنصوري، وعبدالله الهاشمي، وخلال أيام العرض يمكن للجمهور خوض تجربة تخيّلية لفن "الرسم بالرذاذ" مع تركيب جدار رقمي يعمل بتقنية LED، ويمكن استخدامه لطباعة رسومات جرافيتي أو التقاط صور بجانبها، ويحفل يوما الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر بالمزيد من الفعاليات الترفيهية، حيث يستمتع الزوار بعروض رقصة العيالة الفولكلورية، ومسيرة خاصة باليوم الوطني تتضمن رقصات فنية وعروضاً للسير باستخدام العصي، وألعاب الكرات البهلوانية وقيادة الدراجات الهوائية ذات العجلة الواحدة.

الفنادق والمنتجعات في أبوظبي

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وتحفل الفنادق والمنتجعات في أبوظبي بالعديد من العروض والفعّاليات احتفالاً باليوم الوطني، حيث ينظم منتجع وفيلل السعديات روتانا معرضاً فنياً مستوحى من روح الاحتفال وعام التسامح، وحول المعرض قالت شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات الملّاك في شركة روتانا لإدارة الفنادق: "يشرّفنا أن نستضيف هذا المعرض وأن يكون بحضور فنانين موهوبين ينيرون الاحتفال باليوم الوطني وعام التسامح من خلال أعمالهم، ويسلطون الضوء على رؤية آبائنا المؤسسين وإنجازاتهم، وإن المعروضات الفنية تعكس نطاقنا التاريخي العريق والتفاعل مع تاريخنا وثقافتنا "، ويشارك في المعرض الفنانون أمل لوتاه وهارييت دي ليو، وأريان كونستانتينوفسكايا وخالد الطباع.

وقال رينيه ماير، مدير المبيعات والتسويق لدى فندق جراند حياة أبوظبي فندق مساكن لؤلؤة الإمارات:" نشهد منذ بداية الشهر الحالي زيادة طلب ملحوظة على الإقامة خلال فترة عيد اليوم الوطني، ونتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال ما بين 75٪ - 80 ٪ بحلول نهاية العام، حيث نستقبل المواطنين والمقيمين والضيوف من دول الخليج وكافة أنحاء العالم، وبمناسبة اليوم الوطني يسعدنا أن نقدم حسم 10% وترقية مجانية للغرف إلى غرف كبيرة عائلية وتسجيل مغادرة متأخر حتى الساعة 4 مساءً، وسوف نقدم خصم على المأكولات 50 ٪ للأطفال دون سن 12 عامًا ويمكن للأطفال دون سن 6 سنوات تناول الطعام مجانًا".