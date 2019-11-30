توقعات بإشغال كامل للغرف خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

سجلت الحجوزات المسبقة على الغرف الفندقية في رأس الخيمة خلال عطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين، قفزة كبيرة من خلال الحجوزات المبكرة من السوق المحلي والخليجي بالإضافة للأفواج السياحية من الأسواق الدولية، وسط توقعات بأن يسجل حجم إشغال الغرف في مختلف فنادق الإمارة إلى 100% خلال أيام العطلة، وفقاً لمديري القطاع الفندقي.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسرني وبالنيابة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، كما يسرنا أن نرحب بكافة زوارنا من جميع أنحاء الدولة وخارجها، وندعوهم إلى زيارة الإمارة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي ستقام بهذه المناسبة الوطنية.

كما نفتخر في إمارة رأس الخيمة بتنوع منتجاتنا السياحية التي تشمل الشواطئ الخلابة، والمعالم التراثية والتاريخية، وجبل جيس أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات والتي تحتضن عدداً من وجهات المغامرة المميزة.

وأكد نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، توقعاته بأن يصل معدل إشغال الغرف منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان إلى نسبة 100% خلال عطلة اليوم الوطني، ويقدم المنتجع باقة من العروض الرائعة على الغرف الفندقية ابتداء من 650 للغرفة من 2 ديسمبر 2019، ويمكن للنزلاء الاستمتاع ببرامج ترفيهية مختلفة وتشمل فقرات غنائية، وفقرات راقصة، وراقص التنور، وراقص الألعاب النارية.

وأكد أحمد طاهر مدير عام فندق «سيتي ماكس رأس الخيمة» يوجد لدينا خلال إجازة اليوم الوطني عروضاً خاصة لتنشيط السياحة الداخلية تتضمن تقديم خدمات إضافية وخصومات خاصة على أسعار الغرف ومرافق الضيافة التي تشمل خصومات خاصة في المطاعم بالحصول على شخص مجاني مقابل كل حجز لشخص آخر.

وأكد جوزيف الحاج مدير العمليات منتجع وسبا المرجان، توقعاته بارتفاع معدلات الإشغال بغرف المنتجع إلى 100% خلال عطلة اليوم الوطني، نتيجة للحجوزات المبكرة التي بدأت خلال الشهر الماضي وارتفعت وتيرتها في الأيام الماضية، ولذلك قمنا بتصميم برامج ترفيهية خاصة لجميع العائلة وخاصة الأطفال، بالإضافة للعروض المتميزة التي تشمل القيمة الإضافية على أسعار الغرف المتاحة.