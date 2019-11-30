جمعة آل مكتوم يستثمر200 مليون دولار فى زامبيا

المصدر: دبى - البيان

يعتزم الشيخ جمعة آل مكتوم استثمار 200 مليون دولار فى زامبيا، حيث التقى مساء أول من أمس رئيس جمهورية زامبيا ادغار لونغو ، وتناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية فى زامبيا حيث تتمتع زامبيا بفرص استثمارية وتنموية متنوعة ومناقشة الاستثمار في الزراعة والطاقة والبنية التحتية والعناية الصحية.

وأبدى الشيخ جمعة آل مكتوم الرغبة في الاستثمار في مختلف هذه المجالات بما فيها البنية التحتية والعناية الصحية منوها بالفرص الاستثمارية المختلفة فى زامبيا وتوجه الإمارات لزيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية المختلفة.