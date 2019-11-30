الأسهم تستقطب 3 مليارات سيولة أسبوعية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت سيولة الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي قرب 3 مليارات درهم، في ظل صفقات كبيرة، تركزت على أسهم العقار والبنوك، في وقت انخفضت المؤشرات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لمحفزات كبيرة بعد نهاية ماراثون النتائج الفصلية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.2% إلى مستوى 2678.7 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك، في مقابل ارتفاعات العقار والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.22% عند مستوى 5030.75 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 2.93 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و1.15 مليار درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.45 مليار سهم، موزعة بواقع 1.2 مليار سهم في دبي، و254.6 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 26.6 ألف صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.8% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.9%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.38%. في المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.5% مع صعود «إعمار العقارية» 0.49%، و«إعمار للتطوير» 2.56%، و«داماك» 3.04%، في وقت تراجع «أرابتك» 3.91%، و«الاتحاد العقارية» 0.99%.

وزاد قطاع الاستثمار 3.16% بفعل مكاسب «دبي للاستثمار» 0.8%، و«سوق دبي المالي» 10.91%، و«شعاع كابيتال» 2.67%. وصعد قطاع النقل 2.8% بعد صعود «أرامكس» 4.78%، و«العربية للطيران» 1.4%، رغم هبوط «الخليج للملاحة» 3.52%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي خلال الأسبوع جاذباً 473.74 مليون درهم، ليغلق عند 4.13 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 363.6 مليون درهم، ليصل عند 3.6 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 145 مليون درهم، ليقفل عند 5.3 دراهم.

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61 مليون درهم، منها 37 مليون درهم للخليجيين، و24 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 61 مليون درهم، موزعة بواقع 8 ملايين درهم للعرب، و54 مليون درهم لمواطنين.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بهبوط قطاع العقار 1.13% مع انخفاض «الدار» 0.91%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.33%. وهبط قطاع الاتصالات 1.33% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الاستثمار 0.54% نتيجة تراجع «إشراق» 1.99%، وذلك في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.2%. فيما ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.07% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.67%، واستقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع الطاقة 2.54% بعد ارتفاع «دانة غاز» 3.44%، و«أدنوك للتوزيع» 1.88%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 503.7 ملايين درهم، ليستقر عند 15.2 درهماً، تلاه «اتصالات» بتداولات 194.4 مليون درهم، ليغلق عند 16.3 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 191.6 مليون درهم، ليصل عند 7.55 دراهم.

وحقق «أكسا للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.93% ليغلق عند 0.462 درهم، تلاه «الوطنية للتكافل» 14.89% إلى 0.594 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 12.36% ليغلق عند درهمين، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.58% إلى 0.7 درهم، تلاه «العربي المتحد» بنسبة 10% إلى 0.99 درهم، ثم «بنك الاستثمار» بنسبة 9.4% إلى 1.35 درهم. اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 303.96 ملايين درهم، منها 2.05 مليون درهم للعرب، و301.9 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 303.96 ملايين درهم، منها 5.4 ملايين درهم لخليجيين، و298.57 مليون درهم للأجانب.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 41 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 94.4 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 94.4 مليون درهم في مقابل عمليات تسييل بدبي، بصافي استثمار 41 مليون درهم.

