البندر روتانا يحتفل باليوم الوطني بصنوف نادرة من الأطعمة

المصدر: دبي - البيان

أطلق فندق البندر روتانا بمناسبة اليوم الوطني «بوفيه» يتضمن وجبتي فطور وغداء لضيوفه تحت اسم «فرايداي برنتش». يقدم الحدث أنشطة ترفيهية للأطفال إلى جانب تشكيلة مذهلة من الأطعمة العالمية الشهية.

قال أيمن عاشور مدير عام مجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا: يستطيع ضيوفنا في هذه المناسبة «فرايداي برنتش» الاستمتاع بتذوق صنوف متنوعة من الأطباق العالمية وتناول العديد منها أثناء تجوالهم في عالم من العجائب التي تسحر أنظارهم. ويهدف هذا البوفيه الانتقائي إلى إغراء ضيوفنا الكرام. واختتم عاشور حديثه قائلاً "تماشياً مع التزام روتانا بلعب دور رائد في إنجاح إكسبو 2020 دبي، بدأنا نقاشات مع شركائنا الدوليين من خلال مكاتب المبيعات الخاصة بنا حول العالم بهدف تصميم وإطلاق حزم إقامة مخصصة وجاذبة لضيوفنا المتطلعين لحضور هذا الحدث الرائع."