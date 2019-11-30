جوائز ميد تُكرّم شركات القطاع الخاص لدورها في تعزيز الأجندات الوطنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، أسماء شركات القطاع الخاص التي تسهم في تعزيز الأجندات الوطنية ومبادرات تنويع الاقتصاد ودعم المجتمع والاستدامة.

وبالتزامن مع تزايد تركيز دول الخليج على مد الجسور بين القطاعين العام والخاص والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النفط، تهدف جوائز «ميد» إلى تكريم الشركات الخاصة التي تساهم في تحقيق الرؤى المستقبلية التي وضعتها الحكومة والتي تترك تأثيراً حقيقياً على تنوع الاقتصاد من خلال خطط استراتيجية ومبتكرة.

وحصدت كل من «سوق دبي الحرة» و«أكوا باور» و«دلسكو» في النسخة الثالثة من جوائز «ميد» جوائز بارزة من بين العديد من الشركات التي احتفلت بتأثيرها ومساهمتها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.