تصنيف قوي لـ«ديوا» من «موديز»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنفت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عند «Baa1»، وهو التصنيف الذي يعكس المحافظ الاقتصادية والمالية القوية للهيئة، وكذلك الإطار التنظيمي المستقر والداعم لحكومة دبي.

وذكرت الوكالة أن «ديوا» تتمتع بقاعدة أصول قوية بهامش احتياطي بنسبة 30.5٪ في 2018، مشيراً إلى تحسن مقاييس ائتمان الهيئة بشكل مستمر منذ عام 2011 نتيجة لتوليد التدفق النقدي الحر القوي، والذي يدعمه هيكل التعريفة الداعمة والإنفاق الرأسمالي المنضبط. وأشاد التقرير بكفاءة الهيئة في إدارة السيولة النقدية. وقال إن الهيئة تمكنت عبر تاريخها من إدارة السيولة بحكمة كبيرة.

وتوقعت الوكالة في هذا الصدد أن تظل سيولة الهيئة قوية للغاية خلال الشهور 12-18 شهرا القادمة. كما توقع التقرير أن تُحصّل هيئة كهرباء ومياه دبي سيولة نقدية بحوالي 9.9 مليارات درهم من خلال عملياتها على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، والتي ستكون بالإضافة إلى 10.8 مليارات درهم من السيولة في النصف الأول من العام الجاري، وسوف تكون كافية لتغطية احتياجات الإنفاق الرأسمالي المقدرة بنحو 9 مليار درهم.