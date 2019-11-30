الإمارات تفوز بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» للمرة الثانية

المصدر: دبي - البيان

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً بارزاً من خلال فوزها وللمرة الثانية بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب»، بعد منافسة قوية مع 10 دول كبرى رائدة في مجال التجارة الدولية البحرية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

تم الإعلان عن فوز الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والثلاثين، الذي أقيم في لندن وسط إشادة دولية بالمقومات والمزايا التنافسية التي تؤهل الدولة للقيام بدور محوري ومؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، أنّ فوز الإمارات بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب» يجسد مساعي الدولة لترسيخ مكانتها بقوة على الخارطة البحرية الدولية، ويشكل إضافة جديدة لسجلها الحافل بالإنجازات الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الفوز يتيح الفرصة من جديد لدولة الإمارات لمواصلة المساهمة في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية التي من شأنها تطوير التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي.

وتقدم النعيمي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً دعمهم المتواصل لتعزيز مكانة الدولة على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، وخاصة القطاع البحري الذي يلعب دوراً مهماً في مسيرة التنمية.