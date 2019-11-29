الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي

المصدر: دبي – البيان

فازت دولة الإمارات برئاسة الاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي، حيث أجرى الاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي انتخابات هذا العام بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، رئيساً للاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي.

وأفاد الدكتور علاء عشماوي، أن هذا الفوز هو تتويج لدور دبي الريادي في مجال التعليم الهندسي، حيث إنه في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتطور المتسارع في القطاع الهندسي، واستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لقد عملنا خلال السنوات السابقة على تطوير التعليم الهندسي بالجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء مجلس عمداء كليات الهندسة، استضافة فعاليات وكونغرس التعليم الهندسي بدبي عام 2014 بحضور ما يقرب من 1500 بروفيسور من الجامعات ومنظمات التعليم الهندسي، وعام 2019 بحضور ما يقرب من 500 بروفيسور. وكذلك العديد من ورش العمل والاجتماعات من اجل مشاركة الخبرات في استدامة التعليم وتبني أفضل الممارسات في مجال التعليم الهندسي.

وأكد الدكتور عشماوي أن رؤيتنا هي الاستثمار في الطاقات البشرية المستقبلية وجودة التعليم لخلق بيئة تعلم جاذبة ومبدعة من اجل تأهيل شباب المستقبل لسوق العمل وخلق فرص وظيفية وصناعات جديدة مواكبة للتطور التكنولوجي.

وتأسس الاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي عام 2006، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يهدف إلى بناء قاعدة استراتيجية لمنظمات التعليم الهندسي عالمياً لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات من أجل الارتقاء بالتعليم الهندسي على مستوى الجامعات مواكبة للتطور التكنولوجي الهائل وإعداد أجيال مستقبلية قادة في القطاع الهندسي.