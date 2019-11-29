«إثراء دبي» تحصد جائزتي «بيج بروجكت» الشرق الأوسط 2019

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بفوزها بجائزتين في حفل أقامته بيج بروجكت Big Project الشرق الأوسط، أخيراً في فندق ذا أوبروي دبي. وحازت «إثراء دبي» جائزة «أفضل مطوّر عقاري للعام» تكريماً لمساهمتها المتميّزة في قطاع البناء في دبي، إضافة إلى جائزة «أفضل مشروع متعدّد الاستخدامات» لهذا العام عن مشروعها «ون زعبيل». وتعكس الجائزتان التزام «إثراء دبي» الراسخ بالتميّز والابتكار.

حضر الحفل أكثر من 300 من الضيوف البارزين. وتمّ توزيع الجوائز على 20 فئة، مُتوِّجة بذلك أعمال الأفراد والشركات والإدارات الرائدة في قطاع البناء. وقال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: يشرفنا نيل جائزة «أفضل مطوّر عقاري للعام» التي تعكس التزامنا بتنفيذ وعدنا لدبي وسكانها. ونسعى بكل جهد إلى تحقيق قيمة إضافية للمدينة، عن طريق بناء مشاريع ذات هندسة معمارية فنية فذّة، إضافة إلى تحديث قلب منطقة ديرة

وحول فوز مشروع «ون زعبيل» بجائزة «أفضل مشروع متعدّد الاستخدامات»، قال: يضع مشروع ون زعبيل معايير جديدة متخطياً حدود التصميم والهندسة في دبي، ويأتي ذلك متمثّلاً ببناء ذا لينك، أطول مبنى أفقي كابولي في العالم وهو معلّق بين برجين عموديين.