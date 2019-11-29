افتتاح «نخيل مول» وجهة التسوّق والترفيه الجديدة

المصدر: دبي- البيان

افتتح أمس علي لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، «نخيل مول»، وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب نخلة جميرا. وتبلغ تكلفة المركز التجاري الجديد 1.2 مليار درهم، وتعتبر وجهة للمفاهيم الجديدة في التسوق والمطاعم والترفيه والتسلية، إضافة إلى توفير الراحة والخدمات لسكان النخلة البالغ عددهم 78000 نسمة، وعنصر جذب لملايين السياح الذين يزورون الإمارات كل عام.

وقال علي لوتاه: نحن فخورون بإضافة «نخيل مول» إلى مجموعتنا المتنوعة من مراكز البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تجمع هذه الوجهة الجديدة المذهلة بين مرافق البيع بالتجزئة من الدرجة الأولى ومناطق الجذب الفريدة في وجهتنا الرائدة، نخلة جميرا، التي لا تزال تعتبر من أكثر الأماكن في دبي، التي يرغب الناس بالعيش فيها أو زيارتها. وكان «نخيل مول» جزءاً من خطة التصميم الرئيسية للنخلة منذ انطلاق مشروع بنائها، ويُعد افتتاح المركز التجاري الجديد بمثابة إنجاز آخر يقربنا من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الخاصة بهذه الجزيرة ذات الشهرة العالمية.

ويحتوي المركز التجاري على خمسة مستويات للبيع بالتجزئة ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة، بما في ذلك مجمع فوكس سينما الذي يضم 15 شاشة، وترامبو إكستريم، وفابيلاند، وسوبر ماركت ويتروز، وقاعة مطاعم ديباشيكا، وإتش أند أم، وفيتنس فيرست وغيرها من الوجهات. ويعد «نخيل مول» نقطة الوصول إلى ذا فيو ذا بالم، وهو مرصد عام يقع على قمة برج ذا بالم، يقع على ارتفاع 230 متراً فوق الجزيرة والذي سيتم افتتاحه في 2020.

وستنظم «نخيل مول» عدداً من الأنشطة الترفيهية الحية والعروض الترويجية والفعاليات للاحتفال باليوم الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع جوائز بقيمة مليون درهم بما في ذلك مازيراتي جديدة، ويمكن المشاركة في السحب عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً ما بين 28 نوفمبر و7 ديسمبر، كذلك يمكن للزوار مشاهدة العروض المسرحية الحية ماي ليتل بوني، وعرض بيبي شارك، إضافة إلى عروض الترفيه المتجولة والفرق الحية وورش العمل للأطفال. وساعات العمل اليومية من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت.