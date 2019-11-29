رئيس زامبيا يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

المصدر: دبي- البيان

دعا الرئيس إدغار شاغوا لونغو، رئيس زامبيا، الشركات الإماراتية إلى تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية مع الشركات الزامبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الطرفين، من أجل مستقبل مزدهر، وتعود بالمنفعة لمجتمعي الأعمال في البلدين. وأضاف إلى أن هناك فرصاً استثمارية مشتركة، يمكن أن تحقق الفائدة للشركات الإماراتية والزامبية، وفي قطاعات رئيسية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة والطاقة المتجددة. جاءت تصريحات الرئيس الزامبي خلال اجتماعه والوفد المرافق له، أول من أمس، مع ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وعلي الشعفار، عضو مجلس إدارة الغرفة وحسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات، وعمر خان مدير المكاتب الخارجية وعدد من كبار رجال الأعمال في الدولة، وذلك في مقر غرفة دبي.

وأكد ماجد الغرير أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وزامبيا، مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير كل التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، لافتاً إلى وجود رغبة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

ولفت الغرير إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع زامبيا خلال العام 2018 بلغت نحو 206 ملايين دولار، مقارنة بنحو 110 ملايين خلال العام 2017، مشيراً إلى أن التبادل التجاري الثنائي متنوع جداً، ويغطي مجموعة واسعة من القطاعات والمنتجات، مضيفاً أن الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير والمواد الكيميائية العضوية والآلات والمركبات هي أبرز المنتجات تصديراً من الإمارات إلى زامبيا.