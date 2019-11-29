سوق أبوظبي يرفع شعار «إرث الأولين»

خليفة المنصوري يتوسط فريق عمل سوق أبوظبي | من المصدر

Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات تحت شعار «إرث الأولين»، تخليداً لذكرى قيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتأسيس «الاتحاد» في الثاني من ديسمبر 1971. وهنأ معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قيادة الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني. وقال إن احتفالنا باليوم الوطني الـ 48 هو إحياء لـ «إرث الأولين». وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد فخرنا بقيام «الاتحاد».