«المالية» تطلق حملة «وطن الإنجازات» على مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة المالية حملة وطنية تحت عنوان «وطن الإنجازات» على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بأهم الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الوزارة والإمارات خلال العام الحالي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

كما نظمت الوزارة في مقريها بإمارتي أبوظبي ودبي احتفالها السنوي بهذه المناسبة، بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، بمشاركة شركاء الوزارة الاستراتيجيين إلى جانب موظفي الوزارة.

وتوجّه الطاير بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال: «نستذكر في هذه المناسبة جهود الآباء المؤسسين في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد، نجدد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل رفعة الوطن، ونؤكد التزامنا بالعمل لتحقيق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة».