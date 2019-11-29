برنامج فعاليات مجتمعية في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

أحيت سلطة واحة دبي للسيليكون اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، ويوم الشهيد ببرنامج فعاليات مجتمعية عكست المعاني السامية للمناسبتين الوطنيتين.

وزيّنت ألوان علم الدولة المبنى الرئيسي لسلطة واحة دبي للسيليكون وشوارعها، فيما شهدت الاحتفالات الوطنية لهذا العام التي حضرها الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، إلى جانب عدد من مسؤولي الواحة وأكثر من 700 من موظفي الواحة والشركات العاملة فيها والقاطنين.

وقال الزرعوني: في اليوم الوطني لدولة الإمارات نرفع باسم جميع كوادر سلطة واحة دبي للسيليكون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والنواب وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف: نحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين بالتزامن مع عام التسامح الذي تحتفي الدولة بقيمه كرسالة إنسانية للعالم، لنواصل مسيرة البيت المتوحد التي بدأها الآباء المؤسسون بإعلان الاتحاد قبل أكثر من أربعة عقود كانت كافية لتحقيق الريادة العالمية التي تسجلها الإمارات اليوم على كل مؤشرات التنمية والإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

وأشاد بتضحيات شهداء الإمارات الذي قدموا أغلى ما لديهم في ساحات الواجب والدفاع عن الحق والذود عن الوطن والإنسان، مؤكداً أن لوطنهم وذويهم أن يفخروا بهم وبما قدموه من عطاء.