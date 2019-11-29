«وصل لإدارة الأصول»: مناسبة تروي قصة الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن يوم الاتحاد مناسبة رائعة بأجوائها الاحتفالية التي تعكس حالة التناغم بين الوطن وقيادته وشعبه، وتروي فصولاً متعاقبة من قصة اتحاد إماراتنا ومواصلتها الازدهار، بإلهام قيادتها وإخلاص أبنائها وبناتها، وتطلعاتهم لبلوغ أقصى درجات المجد.

وأكد أن هذه المناسبة، التي ترسم البسمة على وجوه الكبار والصغار لما تجسده من ذكرى خالدة ومبهجة لقلوب الجميع، ستظل مشعل الولاء لوطن عزيز والانتماء لقيادته الحكيمة التي جعلت من الإنسان محور اهتمامها، وهدف خططها واستراتيجياتها، كونه يمثل أهمّ الأصول الوطنية، وأبرز محركات النهضة والتقدم نحو مستقبل أفضل.

وأضاف: في غمرة هذه الفرحة الوطنية الشاملة، ستظل صورة الوالد المؤسس خالدة في عقولنا، لنذكر ما حيينا، ومع تعاقب الأجيال في وطننا، إرثه الغالي الخالد بيننا، للمحافظة على هويتنا وموروثنا كما أراده لنا، كون ذلك يمثل صمام أمان للتقدم بثقة واقتدار نحو النجاح.