غرفة الفجيرة تعرض فيلم «أسطورة زايد»

الفجيرة - البيان

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئیس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنیة، احتفال غرفة تجارة وصناعة الفجيرة باليوم الوطني الـ 48 برعايته وبحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأصحاب الأعمال والضيوف.

اشتمل برنامج الحفل على عروض للفرقة العسكرية ورقصات شعبية وتراثية وعرض فيلم توثيقي بعنوان «أسطورة زايد» عكس مراحل تأسيس صرح الاتحاد وإعلان قيام الإمارات وتطورها بعزيمة وقوة إرادة قيادتها الرشيدة.

وألقى الشيخ سرور صقر الشرقي خلال الحفل قصيدة وطنية أثنى فيها على ما تشهده الدولة من نهضة حضارية تحت قيادتها الرشيدة. كما تم خلال الحفل توقيع الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، على وثيقة عهد تعبيراً عن تجديد الولاء للقيادة الرشيدة، وعقب ذلك شهد الشيخ عبد الله بن سيف الشرقي راعي الحفل، معرضاً فنياً يبرز جانباً من إنجازات الدولة، وقام يرافقه رئيس الغرفة والمدير العام بقطع كيك حفل الاتحاد ابتهاجاً بهذه المناسبة التاريخية.

ووجّه الشيخ سعيد الشرقي رئيس الغرفة، كلمة قال فيها إن احتفالات هذا العام تأتي في ظل روح التسامح التي يجسدها شعب الإمارات، حيث شكل اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، خطوة استثنائية وموفقة تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة بالعمل وفق ما يتناسب مع المرتكزات والمبادئ التي قامت عليها منذ تأسيسها.