«إمارات»: يوم الشهيد يخلّد التضحيات

المصدر: دبي - البيان

أحيت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة دبي، وفي جميع مراكز تقديم الخدمة التابعة لها ذكرى «يوم الشهيد»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة.

ووقف المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام «إمارات» مع جميع موظفي المؤسسة دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء الأبرار عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس داعين الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقال الشامسي إن يوم الشهيد يعتبر رمزاً لتضحيات شهداء الوطن من قواتنا الباسلة، كما أنه تعبير عن الاعتزاز بما يمثلونه من قيم الولاء والانتماء والشجاعة والفداء وتأكيداً على أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن سيادة الوطن.

وتؤكد هذه الوقفة الوطنية أن شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، لتظل حدود الوطن عصيّة وأسواره منيعة ورايته خفاقة عالياً، وقد حقّ لهم أن نفخر ونفاخر بهم وأن نستذكر على مر الزمن عطاءهم وأن نحاول أن نردّ لهم بعض الجميل الذي قدّموه، وأن نقتدي في هذا المجال بقيادتنا الرشيدة التي أولت أبناءهم وأسرهم الاهتمام الذي يستحقون.