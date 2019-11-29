إكسبو دبي يستعرض ثقافة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

احتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، بمشاركة موظفيه الذين يمثلون أكثر من 70 دولة.

بدأت الاحتفالات بعزف النشيد الوطني، لتنطلق بعدها الفعاليات التي شملت جلسة نقاشية تناولت الثقافة الإماراتية، بمشاركة ممثل عن مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.

وأُتيحت الفرصة أمام المشاركين في الحفل لتذوق بعض الأطباق الإماراتية، والتعرف إلى جوانب من التراث الإماراتي، مثل صناعة الخزف والسدو، والصقّارة، والعيالة.

وينطلق إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020، وتستمر فعالياته لمدة ستة أشهر بمشاركة 192 بلداً، وتقوم على تنظيمه نخبة من الخبرات العالمية من أكثر من 70 جنسية، في تجسيد لشعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل».