غرفة الفجيرة تعرض فيلم «أسطورة زايد»

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئیس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنیة، احتفال غرفة تجارة وصناعة الفجيرة باليوم الوطني الـ 48 برعايته وبحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة.اشتمل برنامج الحفل على عروض للفرقة العسكرية ورقصات شعبية وتراثية وعرض فيلم توثيقي بعنوان «أسطورة زايد» عكس مراحل تأسيس صرح الاتحاد وإعلان قيام الإمارات وتطورها بعزيمة وقوة إرادة قيادتها الرشيدة.

وألقى الشيخ سرور صقر الشرقي قصيدة أثنى فيها على ما تشهده الدولة من نهضة حضارية. الفجيرة - البيان