سوق دبي: فرصة للتعبير عن الولاء

المصدر: دبي - البيان

نظم سوق دبي المالي احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، بمشاركة موظفي السوق وشركات الوساطة والمستثمرين الموجودين في قاعة التداول.

وقد تم تزيين مقر السوق وقاعة التداول بعلم الإمارات، وشهدت الاحتفالية عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وعروضاً فنية شعبية ومسابقات تراثية وإلقاء القصائد الشعرية، كما تم أيضاً تكريم الفائزين في المسابقة التراثية التي نظمها السوق لموظفيه.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: نتقدم بخالص التهاني إلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وهي بمثابة فرصة سانحة لنا جميعاً للتعبير عن ولائنا المطلق لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة.