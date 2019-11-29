مصرف الشارقة الإسلامي: مناسبة تعزز الهوية الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مصرف الشارقة الإسلامي في مقره الرئيسي بالشارقة، باليوم الوطني الثامن والأربعين، بحضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف. وبعد أداء السلام الوطني ورفع علم الإمارات على سارية المصرف، قدمت الشرطة العسكرية عزفاً موسيقياً وطنياً. وأكد محمد عبدالله أن الاحتفال باليوم الوطني يعد من أهم المناسبات التي يسعى من خلالها مصرف الشارقة الإسلامي إلى تعزيز الهوية الوطنية، والتأكيد على القيم التي غرسها الآباء المؤسسون، وأصبحت نهجاً تستند إليه الدولة وأبناؤها، من المثابرة والتعاون إلى المحبة والتسامح.